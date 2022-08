Voto blindato, voto limitato. Il commento di Zacchera (Di venerdì 26 agosto 2022) Pochissimi italiani seguono le complicate leggi elettorali, ma dopo il “Tatarellum”, il “Porcellum” e il “Mattarellum” il 25 settembre si voterà con un sistema che era rimasto in bilico dopo il suo incerto debutto nel 2018: il “Rosatellum”. Una legge lunga, contorta e complicata: 26 pagine, 13.013 parole, 35 articoli e un mare di note allegate per arrivare alla conclusione che le possibilità di scelta dei cittadini sono minime limitandosi solo a scegliere un simbolo elettorale e stop. Pochi lo sanno o se ne rendono conto, ma essendo tutti i nomi dei candidati già prestabiliti dai partiti è possibile sapere in anticipo il nome e cognome di oltre il 90% degli eletti a Camera e Senato. Quel 10% in bilico è solo legato al gioco dei resti che possono più o meno variare tra questo o quel partito oppure una o l’altra circoscrizione all’intero dello stesso schieramento, ma – pur considerando ... Leggi su formiche (Di venerdì 26 agosto 2022) Pochissimi italiani seguono le complicate leggi elettorali, ma dopo il “Tatarellum”, il “Porcellum” e il “Mattarellum” il 25 settembre si voterà con un sistema che era rimasto in bilico dopo il suo incerto debutto nel 2018: il “Rosatellum”. Una legge lunga, contorta e complicata: 26 pagine, 13.013 parole, 35 articoli e un mare di note allegate per arrivare alla conclusione che le possibilità di scelta dei cittadini sono minime limitandosi solo a scegliere un simbolo elettorale e stop. Pochi lo sanno o se ne rendono conto, ma essendo tutti i nomi dei candidati già prestabiliti dai partiti è possibile sapere in anticipo il nome e cognome di oltre il 90% degli eletti a Camera e Senato. Quel 10% in bilico è solo legato al gioco dei resti che possono più o meno variare tra questo o quel partito oppure una o l’altra circoscrizione all’intero dello stesso schieramento, ma – pur considerando ...

