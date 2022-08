Volley, Mondiali maschili 2022: tutto facile per la Polonia, vince anche la Slovenia (Di venerdì 26 agosto 2022) Buona la prima per la Polonia, che al debutto nei Mondiali 2022 di Volley maschile ha conquistato una vittoria agevole. La squadra di casa si è imposta per 3-0 (25-12, 25-20, 25-20) ai danni della Bulgaria, dominando tutti e tre i set. Da segnalare la reazione dei bulgari, che dopo la batosta subita nel primo set hanno provato ad opporre resistenza, seppur senza successo. Nell’altro match della serata, è arrivata un’altra vittoria mai davvero in discussione. Ad ottenerla è stata l’altra nazione padrona di casa, vale a dire la Slovenia, che ha superato con un comodo 3-0 (25-19, 25-23, 25-21) contro il Camerun. Nonostante il punteggio suggerisca altro, la compagine africana è stata avanti di 3 lunghezze sia nel primo che nel terzo parziale, pur riuscendo a complicare maggiormente la vita degli ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 agosto 2022) Buona la prima per la, che al debutto neidimaschile ha conquistato una vittoria agevole. La squadra di casa si è imposta per 3-0 (25-12, 25-20, 25-20) ai danni della Bulgaria, dominando tutti e tre i set. Da segnalare la reazione dei bulgari, che dopo la batosta subita nel primo set hanno provato ad opporre resistenza, seppur senza successo. Nell’altro match della serata, è arrivata un’altra vittoria mai davvero in discussione. Ad ottenerla è stata l’altra nazione padrona di casa, vale a dire la, che ha superato con un comodo 3-0 (25-19, 25-23, 25-21) contro il Camerun. Nonostante il punteggio suggerisca altro, la compagine africana è stata avanti di 3 lunghezze sia nel primo che nel terzo parziale, pur riuscendo a complicare maggiormente la vita degli ...

