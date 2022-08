Volley Mondiali maschili 2022 | Galassi | “C’è tanta emozione | vogliamo andare avanti”

Leggi su sportface

(Di venerdì 26 agosto 2022) Tutto pronto per l’esordio mondiale dell’Ital, che scenderà in campo nella serata di sabato alle ore 21:15 contro il Canada.attesa e anche un pò di pressione per gli uomini di De Giorgi, che arrivano a questo appuntamento da campioni d’Europa. “C’è una certae anche un po’ di tensione per il fatto che molti di noi sono al primo mondiale, ma si tratta di tensione positiva, dettata dal fatto chegiocare epiùpossibile”, ha affermato Gianluca, uno dei quattordici azzurri convocati per la rassegna iridata. “Siamo qui con una maggiore consapevolezza rispetto agli scorsi Campionati Europei, abbiamo un maggior numero di partite nelle gambe e nella testa, quindi un po’ più di esperienza che in un Mondiale serve sempre. Il ...