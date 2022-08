Volley, Mondiali maschili 2022: debutto con vittoria per Stati Uniti e Francia (Di venerdì 26 agosto 2022) Nei due match valevoli per i Mondiali maschili 2022 di Volley andate in scena nel pomeriggio di venerdì 26 agosto, sono arrivate due vittorie come da pronostico. debutto con successo per gli Stati Uniti, che hanno travolto con un sonoro 3-0 (25-18, 25-20, 25-12) il Messico. Match praticamente a senso unico in cui gli americani sono sempre Stati in controllo totale. Gli avversari hanno opposto una discreta resistenza nei primi due set, salvo poi crollare nel terzo. vittoria anche per la Francia, che ha però sofferto molto di più per avere la meglio della Germania. I transalpini si sono comunque imposti per 3-0 (25-22, 28-26, 26-24), centrando i tre punti, che erano quello che contava. Il set che poteva scombinare le ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 agosto 2022) Nei due match valevoli per idiandate in scena nel pomeriggio di venerdì 26 agosto, sono arrivate due vittorie come da pronostico.con successo per gli, che hanno travolto con un sonoro 3-0 (25-18, 25-20, 25-12) il Messico. Match praticamente a senso unico in cui gli americani sono semprein controllo totale. Gli avversari hanno opposto una discreta resistenza nei primi due set, salvo poi crollare nel terzo.anche per la, che ha però sofferto molto di più per avere la meglio della Germania. I transalpini si sono comunque imposti per 3-0 (25-22, 28-26, 26-24), centrando i tre punti, che erano quello che contava. Il set che poteva scombinare le ...

