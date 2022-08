Volley, Mondiali 2022. Ancora un debutto col Canada per gli azzurri dopo il rocambolesco 3-2 di Tokyo (Di venerdì 26 agosto 2022) Ancora loro, Italia e Canada, una di fronte all’altra, domani per la prima sfida del Mondiale di Slovenia e Polonia. un anno fa con tanti “attori” diversi la rappresentazione andò in scena nella prima giornata dei Giochi di Tokyo e l’Italia riuscì ad avere la meglio rimontando da 0-2 fino al 3-2 che aprì la fase della grande illusione, poi conclusa con l’eliminazione dolorosa degli azzurri nei quarti contro l’Argentina. L’Italia è un’altra squadra, ha cambiato tanto, a partire dall’allenatore, Fefè De Giorgi, fino ad arrivare a buona parte del sestetto con i tre confermati, Simone Giannelli in regia, Gianluca Galassi e Simone Anzani al centro, mentre in banda giocheranno quasi certamente Daniele Lavia e Alessandro Michieletto e l’opposto sarà Yuri Romanò con Fabio Balaso nel ruolo di libero. Il Canada ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 agosto 2022)loro, Italia e, una di fronte all’altra, domani per la prima sfida del Mondiale di Slovenia e Polonia. un anno fa con tanti “attori” diversi la rappresentazione andò in scena nella prima giornata dei Giochi die l’Italia riuscì ad avere la meglio rimontando da 0-2 fino al 3-2 che aprì la fase della grande illusione, poi conclusa con l’eliminazione dolorosa deglinei quarti contro l’Argentina. L’Italia è un’altra squadra, ha cambiato tanto, a partire dall’allenatore, Fefè De Giorgi, fino ad arrivare a buona parte del sestetto con i tre confermati, Simone Giannelli in regia, Gianluca Galassi e Simone Anzani al centro, mentre in banda giocheranno quasi certamente Daniele Lavia e Alessandro Michieletto e l’opposto sarà Yuri Romanò con Fabio Balaso nel ruolo di libero. Il...

