Volley | Mondiale 2022 | tutto facile per gli USA contro il Messico | la Francia soffre e supera la Germania

Prime partite disputate nei Gironi C e D dei Mondiali di pallavolo maschile 2022. Le due finaliste della recente Volleyball Nations League, Stati Uniti e Francia, sono scese in campo vincendo il loro match d'esordio. Tutto facile per la Nazionale a stelle e strisce, che ha superato il Messico: 3-0 (25-18, 25-20, 25-12) il punteggio finale con cui gli USA si prendono tre punti già molto importanti. Grandi protagonisti i due schiacciatori americani Aaron Russell e Troy DeFalco, autori rispettivamente di 14 e 11 punti. Più impegnativo l'incontro che ha visto i campioni olimpici della Francia superare la Nazionale tedesca: Il punteggio di 3-0 (25-22, 28-26, 26-24) non racconta tutto di un match che è stato ...

