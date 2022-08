Volley, Mondiale 2022. Si parte con Brasile-Cuba, remake della finale 2010. In campo Francia, Usa e Polonia (Di venerdì 26 agosto 2022) Prima giornata con qualche circoletto rosso al Mondiale di Polonia e Slovenia che prende il via con le sfide della prima giornata dei gironi B, C e D. Sono in programma che possono già decidere il futuro di alcune Nazionali di punta e possono indirizzare l’andamento dei vari gironi che poi si incroceranno, a partire dagli ottavi, con quello di cui fa parte anche l’Italia. La partita inaugurale, alle 11, è una sfida di grande fascino, che in passato decise anche un Mondiale, quello italiano del 2010, tra Brasile e Cuba. Da una parte la squadra di Renan Dal Zotto che ha inserito ben sei debuttanti nella rosa ma che punta comunque su un sestetto collaudato e di grande qualità con stelle planetarie del calibro di Leal, Lucarelli e Bruno, ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 agosto 2022) Prima giornata con qualche circoletto rosso aldie Slovenia che prende il via con le sfideprima giornata dei gironi B, C e D. Sono in programma che possono già decidere il futuro di alcune Nazionali di punta e possono indirizzare l’andamento dei vari gironi che poi si incroceranno, a partire dagli ottavi, con quello di cui faanche l’Italia. La partita inaugurale, alle 11, è una sfida di grande fascino, che in passato decise anche un, quello italiano del, tra. Da unala squadra di Renan Dal Zotto che ha inserito ben sei debuttanti nella rosa ma che punta comunque su un sestetto collaudato e di grande qualità con stelle planetarie del calibro di Leal, Lucarelli e Bruno, ...

