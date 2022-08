Volley, De Giorgi prima della sfida con il Canada: “Importante cominciare bene, abbiamo voglia di scendere in campo” (Di venerdì 26 agosto 2022) Il CT della nazionale italiana maschile di Volley, Ferdinando de Giorgi, ha espresso le sue sensazioni prima dell’esordio mondiale contro il Canada. In primo luogo l’allenatore ha parlato della voglia degli azzurri nell’iniziare questa nuova avventura: ““Le sensazioni sono le solite di coloro che dopo aver lavorato tanto hanno voglia di scendere in campo e iniziare al meglio un torneo così Importante; ora che siamo così vicini siamo molto concentrati sui nostri avversari, siamo in fase di studio, di cura dei dettagli tecnici e tattici, siamo con la testa nella scatola, come si suol dire in questi casi. abbiamo fatto un buon percorso, un buon lavoro, io sono fiducioso anche se ora ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 agosto 2022) Il CTnazionale italiana maschile di, Ferdinando de, ha espresso le sue sensazionidell’esordio mondiale contro il. In primo luogo l’allenatore ha parlatodegli azzurri nell’iniziare questa nuova avventura: ““Le sensazioni sono le solite di coloro che dopo aver lavorato tanto hannodiine iniziare al meglio un torneo così; ora che siamo così vicini siamo molto concentrati sui nostri avversari, siamo in fase di studio, di cura dei dettagli tecnici e tattici, siamo con la testa nella scatola, come si suol dire in questi casi.fatto un buon percorso, un buon lavoro, io sono fiducioso anche se ora ...

