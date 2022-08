Vista da vicino - Tutta la Fiat Tipo Cross foto per foto (Di venerdì 26 agosto 2022) La Tipo s'è fatta alta e da qualche anno è anche Cross. Un allestimento che ha riscontrato un buon successo commerciale, con il pubblico che l'apprezza per la posizione di guida leggermente rialzata rispetto alle altre Tipo e per il suo look ispirato all'off-road. Per il resto la media Fiat riprende tutte le doti della sorella più bassa, a partire dalle dimensioni: 439 centimetri di lunghezza e un abitacolo adatto per cinque abbinato a un bagagliaio da 440 litri che, abbattendo gli schienali dei sedili posteriori, può arrivare fino a ben 1.400 litri. Benzina, diesel o ibrida. La Tipo ha prezzi a partire da 21.200 euro, mentre la Cross, essendo caratterizzata da un allestimento più ricco, viene proposta a 24.700 euro con il 1.0 da 100 CV. Questo allestimento è disponibile anche con un ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 26 agosto 2022) Las'è fatta alta e da qualche anno è anche. Un allestimento che ha riscontrato un buon successo commerciale, con il pubblico che l'apprezza per la posizione di guida leggermente rialzata rispetto alle altree per il suo look ispirato all'off-road. Per il resto la mediariprende tutte le doti della sorella più bassa, a partire dalle dimensioni: 439 centimetri di lunghezza e un abitacolo adatto per cinque abbinato a un bagagliaio da 440 litri che, abbattendo gli schienali dei sedili posteriori, può arrivare fino a ben 1.400 litri. Benzina, diesel o ibrida. Laha prezzi a partire da 21.200 euro, mentre la, essendo caratterizzata da un allestimento più ricco, viene proposta a 24.700 euro con il 1.0 da 100 CV. Questo allestimento è disponibile anche con un ...

