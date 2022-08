VIDEO | OSIMHEN PER RONALDO? PARLA L’AGENTE DEL NIGERIANO! (Di venerdì 26 agosto 2022) Nella serata di ieri, è arrivata la notizia di Cristiano RONALDO che ha infiammato il calciomercato del Napoli. Secondo le voci di mercato, Jorge Mendes avrebbe proposto CR7 al Napoli in cambio di un’offerta monstre da parte del Manchester United per Victor OSIMHEN. Un’operazione che sin da subito è sembrata quasi impossibile per diversi motivi sia economici sia tattici: il Napoli vuole puntare su OSIMHEN e difficilmente se ne priverà in cambio di Cristiano RONALDO. A smentire tutte le voci di un possibile scambio tra Napoli e Manchester United ci ha pensato Roberto Calenda in persona, agente di Victor OSIMHEN. Calenda, tramite un tweet pubblicato sul suo profilo, ha ribadito la volontà del suo assistito di giocare la Champions League con la maglia del Napoli. Queste le sue parole: “Nessuna trattativa ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 26 agosto 2022) Nella serata di ieri, è arrivata la notizia di Cristianoche ha infiammato il calciomercato del Napoli. Secondo le voci di mercato, Jorge Mendes avrebbe proposto CR7 al Napoli in cambio di un’offerta monstre da parte del Manchester United per Victor. Un’operazione che sin da subito è sembrata quasi impossibile per diversi motivi sia economici sia tattici: il Napoli vuole puntare sue difficilmente se ne priverà in cambio di Cristiano. A smentire tutte le voci di un possibile scambio tra Napoli e Manchester United ci ha pensato Roberto Calenda in persona, agente di Victor. Calenda, tramite un tweet pubblicato sul suo profilo, ha ribadito la volontà del suo assistito di giocare la Champions League con la maglia del Napoli. Queste le sue parole: “Nessuna trattativa ...

