VIDEO | JUVE-ROMA, MESSAGGIO DI DYBALA AI TIFOSI! (Di venerdì 26 agosto 2022) Domani sera la JUVEntus sfiderà la ROMA di José Mourinho nella sfida valida per la terza giornata di campionato. I giallorossi sono reduci da due vittorie consecutive, mente i bianconeri vorrebbero rialzare la testa dopo il pari contro la Sampdoria. Domani sarà anche la partita di Paulo DYBALA. L’ex attaccate bianconero, dopo aver lasciato la JUVEntus dopo sette lunghi anni, tornerà per la prima volta alla Stadium da avversario. Un’emozione unica per chi come lui ha indossato anche la fascia da capitano. Lo stesso argentino, tramite un post su Instagram, ha ricordato i bei momenti passati con la maglia bianconera: “Lo sport dà il meglio di sé quando unisce, e spero che questo sará vero più che mai domani. Sarà una partita piena di emozioni: tornare in una città dove ho tanti amici e giocare in uno stadio dove ho ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 26 agosto 2022) Domani sera lantus sfiderà ladi José Mourinho nella sfida valida per la terza giornata di campionato. I giallorossi sono reduci da due vittorie consecutive, mente i bianconeri vorrebbero rialzare la testa dopo il pari contro la Sampdoria. Domani sarà anche la partita di Paulo. L’ex attaccate bianconero, dopo aver lasciato lantus dopo sette lunghi anni, tornerà per la prima volta alla Stadium da avversario. Un’emozione unica per chi come lui ha indossato anche la fascia da capitano. Lo stesso argentino, tramite un post su Instagram, ha ricordato i bei momenti passati con la maglia bianconera: “Lo sport dà il meglio di sé quando unisce, e spero che questo sará vero più che mai domani. Sarà una partita piena di emozioni: tornare in una città dove ho tanti amici e giocare in uno stadio dove ho ...

