Viabilità Roma Regione Lazio del 26-08-2022 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 26 agosto 2022)DEL 26 AGOSTOORE 19:20 MARCO CILUFFO BENTROVATI ALL ASCOLTO CON GLI AGGIORNAMENTI CON IL TRAFFICO DI ASTRAL INFOMOBILITA’SERVIZIO DELLAIN PROGRAMMA ALLE ORE 20:45 LA PARTITA DI CALCIO DI SERIE A ALLO STADIO OLIMPICO CON POSSIBILI DISAGI ALLA VIABILITA’ SULL INTERA AREA DELLO STADIO VIABILITA’ RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULL’AUTOSTRADA A1 NAPOLITRA VALMONTONE E LA DIRAMAZIONESUD Verso il raccordo anulare Rimaniamo sul RACCORDO ANULARE Situazione complicata a seguito di UN INCIDENTE con iuncolonnamenti CARREGGIATA ESTERNA SIAMO ALL’ALTEZZA SVINCOLO ARDEATINA AL MOMENTO SI CIRCOLA SOLO SULLA CORSIA DI SORPASSO PER CHI SI SPOSTA CON IL METRO’ RICORDIAMO CHE IL VENERDÌ E IL SABATO, LE METROPOLITANE SEGUONO L’ORARIO ...