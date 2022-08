Vi siete mai chiesti chi sia il papà di Claudio Amendola? E’ famosissimo! (Di venerdì 26 agosto 2022) Il papà di Claudio Amendola è famosissimo, ma sapete chi è? Sicuramente sì, perché ognuno di voi, almeno una volta, avrà sentito la sua voce. Una voce davvero inconfondibile. Claudio Amendola, famoso attore italiano, ha un padre altrettanto famoso. Vi ricordate chi è? Sicuramente quando lo scoprirete molti di voi diranno… Ahh, sìì, mi ricordo di lui… Fonte webÈ impossibile, infatti, non ricordarsi di suo padre perché ha accompagnato generazioni intere con la sua voce. In che senso? Vi starete chiedendo… be’, lo scoprirete presto. Il padre di Claudio Amendola è… … il famosissimo Ferruccio, uno dei doppiatori più conosciuti e celebrati del cinema italiano: un’icona del settore. Ha prestato la sua voce a mostri sacri di Hollywood come Robert De Niro, Al Pacino, Dustin ... Leggi su curiosauro (Di venerdì 26 agosto 2022) Ildiè famosissimo, ma sapete chi è? Sicuramente sì, perché ognuno di voi, almeno una volta, avrà sentito la sua voce. Una voce davvero inconfondibile., famoso attore italiano, ha un padre altrettanto famoso. Vi ricordate chi è? Sicuramente quando lo scoprirete molti di voi diranno… Ahh, sìì, mi ricordo di lui… Fonte webÈ impossibile, infatti, non ricordarsi di suo padre perché ha accompagnato generazioni intere con la sua voce. In che senso? Vi starete chiedendo… be’, lo scoprirete presto. Il padre diè… … il famosissimo Ferruccio, uno dei doppiatori più conosciuti e celebrati del cinema italiano: un’icona del settore. Ha prestato la sua voce a mostri sacri di Hollywood come Robert De Niro, Al Pacino, Dustin ...

