Verstappen vola a Spa ma partirà in fondo alla griglia con Leclerc (Di venerdì 26 agosto 2022) SPA (BELGIO) (ITALPRESS) – Max Verstappen vola nel venerdì di libere a Spa ma sia lui che Charles Leclerc sono attesi domenica da una gara in rimonta. Entrambi, infatti, partiranno dal fondo della griglia dopo la sostituzione degli elementi delle proprie power unit. Il monegasco della Ferrari per ora ha sostituito solo MGU-K ed ES, accumulando 15 posizioni di penalità, ma per domani si concretizzeranno i restanti cambi. La Red Bull invece ha deciso di cambiare già tutti gli elementi sulla monoposto di Verstappen: quindi un nuovo motore, turbocompressore, MGU-H, MGU-K, accumulatore di energia ed elettronica di controllo. Una scelta che lancia l'olandese verso il miglior tempo di giornata quando, nel pomeriggio di libere, grazie proprio all'innesto della nuova power unit ferma il ... Leggi su iltempo (Di venerdì 26 agosto 2022) SPA (BELGIO) (ITALPRESS) – Maxnel venerdì di libere a Spa ma sia lui che Charlessono attesi domenica da una gara in rimonta. Entrambi, infatti, partiranno daldelladopo la sostituzione degli elementi delle proprie power unit. Il monegasco della Ferrari per ora ha sostituito solo MGU-K ed ES, accumulando 15 posizioni di penalità, ma per domani si concretizzeranno i restanti cambi. La Red Bull invece ha deciso di cambiare già tutti gli elementi sulla monoposto di: quindi un nuovo motore, turbocompressore, MGU-H, MGU-K, accumulatore di energia ed elettronica di controllo. Una scelta che lancia l'olandese verso il miglior tempo di giornata quando, nel pomeriggio di libere, grazie proprio all'innesto della nuova power unit ferma il ...

