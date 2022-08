Verso le elezioni, viaggio a Mirafiori: la fabbrica vira a destra (Di venerdì 26 agosto 2022) Fuori dallo stabilimento simbolo di Torino gli operai si schierano con Meloni. Il grande timore sono le pensioni: «Lei vuole quota 41, il Pd difende la Fornero» Leggi su lastampa (Di venerdì 26 agosto 2022) Fuori dallo stabilimento simbolo di Torino gli operai si schierano con Meloni. Il grande timore sono le pensioni: «Lei vuole quota 41, il Pd difende la Fornero»

