Vent’anni in meno e tanto amore: Valeria Marini, chi è e cosa fa il nuovo bel fidanzato (Di venerdì 26 agosto 2022) A sentirla parlare, sembrerebbe proprio che abbia finalmente trovato chi la rende felice e grata di ogni giorno trascorso insieme. Valeria Marini (classe 1967) ha al suo fianco un nuovo compagno. Di Vent’anni più giovane, forse alcuni di noi se lo ricordano per essere stato uno dei corteggiatori nell’edizione del 2018 di Uomini e donne. Il suo nome è Eddy Siniscalchi, e anche se la storia con la showgirl stellare non è ancora stata resa ufficiale, voci indiscrete li descrivono affiatatissimi e molto innamorati. Ma cosa sappiamo di lui? Riguardo la professione dell’uomo che ha rubato il cuore della bella showgirl, è stata lei stessa a darci delucidazioni. Infatti, in un’intervista per Novella 2000 ha spiegato: “È un ragazzo molto per bene, la sua è una famiglia di avvocati, ma lui ha scelto di fare ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 26 agosto 2022) A sentirla parlare, sembrerebbe proprio che abbia finalmente trovato chi la rende felice e grata di ogni giorno trascorso insieme.(classe 1967) ha al suo fianco uncompagno. Dipiù giovane, forse alcuni di noi se lo ricordano per essere stato uno dei corteggiatori nell’edizione del 2018 di Uomini e donne. Il suo nome è Eddy Siniscalchi, e anche se la storia con la showgirl stellare non è ancora stata resa ufficiale, voci indiscrete li descrivono affiatatissimi e molto innamorati. Masappiamo di lui? Riguardo la professione dell’uomo che ha rubato il cuore della bella showgirl, è stata lei stessa a darci delucidazioni. Infatti, in un’intervista per Novella 2000 ha spiegato: “È un ragazzo molto per bene, la sua è una famiglia di avvocati, ma lui ha scelto di fare ...

FulviogFulvio : @darkchocostrong Se avessi vent anni meno.....?????? - alittle2shawn : Attimo di polemica, ma anche basta con sta storia 'prima nessuno se li cagava' perché anita tesoro mio i coldplay s… - zoomthatdevil : RT @deaBellona: Io lavoro in aeroporto a Ciampino sto al banco informazioni e oggi devo condivide sta cosa co voi. Stasera tra le mille per… - paperone84 : RT @deaBellona: Io lavoro in aeroporto a Ciampino sto al banco informazioni e oggi devo condivide sta cosa co voi. Stasera tra le mille per… - twittacolo : RT @Possidonio_GG: Divorziano, hanno figli da donne diverse e si fidanzano con ragazzine che hanno vent'anni di meno anche gli ungheresi? -