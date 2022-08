Venerato: “Se dovesse venire Ronaldo al Napoli. Spalletti rimpiazzerebbe Osimhen con Simeone” (Di venerdì 26 agosto 2022) Ronaldo al Napoli, parla Ciro Venerato Ciro Venerato, giornalista ed esperto di calciomercato della redazione di RAI Sport, ha riferito gli ultimissimi aggiornamenti relativi alla trattativa … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 26 agosto 2022)al, parla CiroCiro, giornalista ed esperto di calciomercato della redazione di RAI Sport, ha riferito gli ultimissimi aggiornamenti relativi alla trattativa … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

LucianoQuaranta : RT @FrancescoTeleca: sono sicuro che Venerato abbia pigliato come al solito fischi per fiaschi. Ma se dovesse avere ragione per me il #Napo… - FrancescoTeleca : sono sicuro che Venerato abbia pigliato come al solito fischi per fiaschi. Ma se dovesse avere ragione per me il… - FSaltato : Se dovesse arrivare Navas i sostenitori del friulano devono nascondersi e non devonobparlare più, Venerato in primi… -