Valeria Marini critica Selvaggia Lucarelli e difende Giorgia Meloni: l’assurdo tweet (Di venerdì 26 agosto 2022) Valeria Marini sostiene Giorgia Meloni, questo è un dato di fatto. Dopo anni di gay pride al fianco della comunità LGBTQ+, ci ritroviamo di fronte all’ovvietà: salire sul carro dei vincitori è sempre la cosa più semplice da fare. Per questo motivo, la prossima concorrente di Tale e Quale Show ha pubblicamente attaccato Selvaggia Lucarelli... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 26 agosto 2022)sostiene, questo è un dato di fatto. Dopo anni di gay pride al fianco della comunità LGBTQ+, ci ritroviamo di fronte all’ovvietà: salire sul carro dei vincitori è sempre la cosa più semplice da fare. Per questo motivo, la prossima concorrente di Tale e Quale Show ha pubblicamente attaccato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

trash_italiano : Non Valeria Marini - domeniconaso : Non mi stupisce la posizione politica di Valeria Marini. Mi sconvolge, invece, il fatto che parte della comunità ga… - federica1011 : RT @Tremenoventi: Guarda che fra poco si scopre che Valeria Marini non è una fonte intellettuale affidabile e crolla questo altro muro di c… - IWitzard : RT @davided81: In un mondo di Valeria Marini sii Levante - LuiAbate : RT @zorzi_gaia: Valeria Marini perfetto esempio di chi strumentalizza certi temi per hype. Prende parte ad iniziative contro la violenza d… -