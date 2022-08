Valeria Marini contro Lucarelli: “Da Giorgia Meloni hai tutto da imparare, in primis il rispetto per gli altri” (Di venerdì 26 agosto 2022) Uno scontro a suon di “cinguettii” quello scoppiato nel pomeriggio tra Selvaggia Lucarelli e Valeria Marini. L’oggetto del dibattito? Giorgia Meloni, che più di ogni altra leader sta facendo discutere nel corso di questa campagna elettorale in vista delle elezioni del 25 settembre. tutto è nato da un tweet che Selvaggia Lucarelli ha scritto in riferimento alla presidente di FdI: “In questa fase, più si dà dell’ignorante e della fascista alla Meloni e più potenziali elettori si sentiranno da lei rappresentati”. Da qui, la replica piccata di Valeria Marini: “Cara Selvaggia hai tanto anzi tutto da imparare da Giorgia Meloni…per esempio il ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Uno sa suon di “cinguettii” quello scoppiato nel pomeriggio tra Selvaggia. L’oggetto del dibattito?, che più di ogni altra leader sta facendo discutere nel corso di questa campagna elettorale in vista delle elezioni del 25 settembre.è nato da un tweet che Selvaggiaha scritto in riferimento alla presidente di FdI: “In questa fase, più si dà dell’ignorante e della fascista allae più potenziali elettori si sentiranno da lei rappresentati”. Da qui, la replica piccata di: “Cara Selvaggia hai tanto anzidada…per esempio il ...

