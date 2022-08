Vaccini mRna | Moderna fa causa a Pfizer-BionTech | “Hanno violato i brevetti | sui quali lavoriamo da anni”

(Di venerdì 26 agosto 2022) Mentre ancora oggi non ci è dato di sapere cosa, le tre dosi di vaccino che ciinoculato, comporteranno al nostro organismo in divenire, e si continua a dibattere sul reale numero delle reazioni avverse – anche di modesta entità – da questi provocati nel mondo, ecco che oggi saltano fuori ‘gli altarini’.: “fondamentali per l’innovativa piattaforma tecnologica” A quanto sembrerebbe infatti, a monte della ‘commercializzazione’ dei discussi, vi sarebbe addirittura un caso di ‘spionaggio industriale. Almeno è questo che si evince alla luce dellacheha annunciato di aver intentato nei confronti di ...

