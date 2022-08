Vaccini Covid, Crisanti: “Causa Moderna Pfizer atto intimidatorio” (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – “Inopportuna e intempestiva” la Causa intentata da Moderna contro Pfizer e BioNTech con l’accusa di aver violato brevetti fondamentali per l’innovativa piattaforma tecnologica mRna, alla base dei Vaccini contro Covid-19. A evidenziarlo, parlando di “giorno nero per la scienza e la ricerca e il diritto internazionale alla salute”, è Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padova, che commenta all’Adnkronos Salute: “E’ un atto intempestivo perché siamo in una situazione ancora transitoria e non sappiamo se dovremo affrontare nuove fasi dell’epidemia con sviluppo di Vaccini aggiornati, diversi. Ed è inopportuno perché getta una luce sinistra su quelli che sono gli interessi dietro i ... Leggi su italiasera (Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – “Inopportuna e intempestiva” laintentata dacontroe BioNTech con l’accusa di aver violato brevetti fondamentali per l’innovativa piattaforma tecnologica mRna, alla base deicontro-19. A evidenziarlo, parlando di “giorno nero per la scienza e la ricerca e il diritto internazionale alla salute”, è Andrea, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padova, che commenta all’Adnkronos Salute: “E’ unintempestivo perché siamo in una situazione ancora transitoria e non sappiamo se dovremo affrontare nuove fasi dell’epidemia con sviluppo diaggiornati, diversi. Ed è inopportuno perché getta una luce sinistra su quelli che sono gli interessi dietro i ...

