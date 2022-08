Usa | vedova Bryant donerà parte risarcimento a fondazione marito

(Di venerdì 26 agosto 2022) Vanessadei 16 milioni di dollari diottenuti nella causa per le foto shock, scattate e fatte vedere in privato da alcuni soccorritori, dei resti dell'elicottero ...

mariobianchi18 : Il #26agosto 1945 moriva #FranzWerfel. Scrittore austriaco amico di #Kafka, a Vienna sposò la vedova di Mahler. Nel… - Agenpress : Usa. La vedova di Kobe Bryant risarcita con 16 mln di dollari per le foto dell’incidente - QdSit : Una giuria di Los Angeles ha stabilito che Vanessa Bryant, vedova della star dei Lakers Kobe Bryant, dovrà ricevere… -

Secondo quanto scrivono i media americani, ladevolverà parte della somma alla 'Mamba and Mambacita Sports Foundation', la fondazione co - fondata dal marito per promuovere l'attività sportiva ...Home Estero. Ladi Kobe Bryant risarcita con 16 mln di dollari per le foto dell'incidente Estero 25 Agosto 2022 Dura condanna Ue su chiusura forzata del quotidiano Apple Daily a Hong Kong 8 Luglio 2021 ...Vanessa Bryant donerà parte dei 16 milioni di dollari di risarcimento ottenuti nella causa per le foto shock, scattate e fatte vedere in privato da alcuni soccorritori, dei resti dell'elicottero schia ...La vedova della star Nba e le famiglie delle vittime hanno raccontato la loro costante paura che le immagini, comprese quelle dei presunti resti dei loro cari, fossero svelate al grande pubblico ...