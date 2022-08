Usa, una scuola del Missouri ripristina le punizioni corporali: «Così manteniamo disciplina e ordine» (Di venerdì 26 agosto 2022) A mali estremi, estremi rimedi. Da giugno al distretto scolastico Cassville R-IV del sud-ovest del Missouri, nel Midwest statunitense, gli studenti potranno subire anche punizioni corporali quando «tutti gli altri provvedimenti disciplinari esperiti hanno fallito», si legge sulla Cnn. In cosa consistano tali ritorsioni lo spiegherebbe lo stesso istituto, sempre stando a quanto riportato dall’emittente americana: «percosse ai glutei con la pagaia». Ad approvare il metodo sarebbe stato il consiglio scolastico del Cassville R-IV School District, dopo aver vagliato gli esiti di un sondaggio esteso a personale scolastico, genitori e allievi. Le percosse fisiche, secondo quanto emerso, sarebbero viste come una «misura di correzione utile a mantenere la disciplina e l’ordine» nelle sue ... Leggi su open.online (Di venerdì 26 agosto 2022) A mali estremi, estremi rimedi. Da giugno al distretto scolastico Cassville R-IV del sud-ovest del, nel Midwest statunitense, gli studenti potranno subire anchequando «tutti gli altri provvedimentiri esperiti hanno fallito», si legge sulla Cnn. In cosa consistano tali ritorsioni lo spiegherebbe lo stesso istituto, sempre stando a quanto riportato dall’emittente americana: «percosse ai glutei con la pagaia». Ad approvare il metodo sarebbe stato il consiglio scolastico del Cassville R-IV School District, dopo aver vagliato gli esiti di un sondaggio esteso a personale scolastico, genitori e allievi. Le percosse fisiche, secondo quanto emerso, sarebbero viste come una «misura di correzione utile a mantenere lae l’» nelle sue ...

