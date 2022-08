US Open 2022: forfait di Hugo Dellien, Matteo Berrettini giocherà con un qualificato o un lucky loser (Di venerdì 26 agosto 2022) Cambiano le prospettive iniziali per quanto riguarda Matteo Berrettini agli US Open 2022. In questa occasione, però, non è lui il protagonista diretto della problematica. In questo caso, infatti, si modifica semplicemente l’avversario del romano, perché il boliviano Hugo Dellien ha dato forfait. Questo il testo del messaggio lasciato dal giocatore su Instagram, che spiega il motivo del ritiro dal quarto Slam dell’anno: “Stavo pensando a come scrivere la notizia, ma non farò molti giri di parole e sarò breve. Il polso mi sta dando più problemi del previsto, e perciò, insieme al mio team di lavoro, abbiamo deciso che la cosa migliore è saltare gli US Open e considerare finito il 2022. Non parteciperò più ad alcun torneo ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 agosto 2022) Cambiano le prospettive iniziali per quanto riguardaagli US. In questa occasione, però, non è lui il protagonista diretto della problematica. In questo caso, infatti, si modifica semplicemente l’avversario del romano, perché il bolivianoha dato. Questo il testo del messaggio lasciato dal giocatore su Instagram, che spiega il motivo del ritiro dal quarto Slam dell’anno: “Stavo pensando a come scrivere la notizia, ma non farò molti giri di parole e sarò breve. Il polso mi sta dando più problemi del previsto, e perciò, insieme al mio team di lavoro, abbiamo deciso che la cosa migliore è saltare gli USe considerare finito il. Non parteciperò più ad alcun torneo ...

