Uomo e natura, al Fotofestival Lenzburg il tema è la sostenibilità

Dodici le mostre che si potranno visitare dal 27 agosto al 2 ottobre nella cittadina svizzera nel canton di Argovia, fra cui Sinomocene di Davide Monteleone e New Artificiality di Catherine Leutenegger

