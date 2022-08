“Uomini e Donne”, ex corteggiatore condannato di stupro: il comunicato (Di venerdì 26 agosto 2022) Nelle ultime ore ha fatto molto discutere la notizia secondo la quale un ex tronista di Uomini e Donne sarebbe stato condannato per stupro. Ma la produzione del noto programma Mediaset, è subito intervenuta chiedendo una rettifica alla notizia, tendenzialmente falsa, poiché il ragazzo sarebbe apparso, in veste di corteggiatore, solo in una puntata, e per un minuto scarso. Sul web imperversa la polemica per i titoli sensazionalistici legati a una vicenda così drammatica. La redazione chiede una rettifica: “Leoluca non era un nostro tronista” Se uno stupro per far notizia deve essere collegato a un presunto “volto della tv”, vuol dire che qualcosa non funziona. Poi, quando la notizia è addirittura gonfiata per ottenere più like è ancora peggio. Questo è avvenuto per il caso di Leoluca ... Leggi su dilei (Di venerdì 26 agosto 2022) Nelle ultime ore ha fatto molto discutere la notizia secondo la quale un ex tronista disarebbe statoper. Ma la produzione del noto programma Mediaset, è subito intervenuta chiedendo una rettifica alla notizia, tendenzialmente falsa, poiché il ragazzo sarebbe apparso, in veste di, solo in una puntata, e per un minuto scarso. Sul web imperversa la polemica per i titoli sensazionalistici legati a una vicenda così drammatica. La redazione chiede una rettifica: “Leoluca non era un nostro tronista” Se unoper far notizia deve essere collegato a un presunto “volto della tv”, vuol dire che qualcosa non funziona. Poi, quando la notizia è addirittura gonfiata per ottenere più like è ancora peggio. Questo è avvenuto per il caso di Leoluca ...

