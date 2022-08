Uomini e Donne contro fake news: «Leoluca Granata mai stato tronista» (Di venerdì 26 agosto 2022) Uomini e Donne prende le distanze in merito al caso Leoluca Granata condannato a cinque anni di reclusione per stupro. Il produttore esecutivo Claudia Ciaramella ha precisato in una nota diffusa che la partecipazione del modenese nel programma di Maria De Filippi è durata appena una puntata. Un chiarimento dovuto dal momento che su molti siti e testate importanti Leoluca Granata è stato definito come «volto di Uomini e Donne», «tronista di Uomini e Donne», «vecchia conoscenza di Uomini e Donne», «ex tronista». La sua presenza nella trasmissione c'è stata ma è durata appena il tempo di presentarsi come corteggiatore e, non convincendo ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 26 agosto 2022)prende le distanze in merito al casocondannato a cinque anni di reclusione per stupro. Il produttore esecutivo Claudia Ciaramella ha precisato in una nota diffusa che la partecipazione del modenese nel programma di Maria De Filippi è durata appena una puntata. Un chiarimento dovuto dal momento che su molti siti e testate importantidefinito come «volto di», «di», «vecchia conoscenza di», «ex». La sua presenza nella trasmissione c'è stata ma è durata appena il tempo di presentarsi come corteggiatore e, non convincendo ...

