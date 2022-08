(Di venerdì 26 agosto 2022) (Adnkronos) – Questione di genere in versione sovranista. L’organismo di controllo dello Stato nell’di Viktorapre il nuovo fronte dell’, denunciando che si sta facendo “”. Il dato che ha fatto scattare l’è probabilmente quello secondo cui il 54,5 per cento delle matricole nelle università delquest’autunno saranno donne. Un rapporto, pubblicato il mese scorso ma rimasto sottotraccia fino a quando il quotidiano Nepszava ne ha dato notizia ieri, denuncia il rischio posto da questa presunta tendenza sullo sviluppo dei giovani e di conseguenti problemi demografici. “Il fenomeno dell”in rosa’ ha molteplici conseguenze economiche e sociali”, si legge nel testo messo a punto dell’organo di ...

Lukenji : @mariamasi14 @sch_antonio @AUniversale No e non sono neanche il ddl zan , l’allarme fascismo, i legami con la russi… -

Adnkronos

Quindi va al contrattacco: "Noi l'per interventi massicci per famiglie e imprese, ... mentre Salvini sogna l'Il commento " Quel filo nero col passato che Meloni non riesce a tagliare ...... mentre Salvini sogna l'Il commento " Quel filo nero col passato che Meloni non riesce a ... 17.12 " Conte: Calenda si è svegliato,5S su energia 6 mesi fa Carlo vedo che la campagna ... Ungheria, allarme istruzione nel Paese di Orban: "E' troppo femminile" «La Russia è entrata in questa campagna elettorale. C'è una forte ingerenza della Russia a favore della destra, perch&ea ...(Adnkronos) - Questione di genere in versione sovranista. L'organismo di controllo dello Stato nell'Ungheria di Viktor Orban apre il nuovo fronte dell'istruzione, denunciando che si sta facendo "tropp ...