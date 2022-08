Una Vita anticipazioni: shock ad Acacias, Genoveva é davvero incinta? (Di venerdì 26 agosto 2022) Le anticipazioni di Una Vita ci svelano che Genoveva Salmeron sarà al centro della trama. La donna aspetta davvero un figlio? Una VitaNelle prossime puntate di Una Vita la dark lady Genoveva Salmeron vivrà un momento molto delicato. Scopriamo insieme che cosa accadrà alla perfida protagonista della soap spagnola, che va in onda tutti i giorni su Canale 5, dopo il consueto appuntamento con Beautiful. Nonostante sia un personaggio perfido, Genoveva Salmeron rimane quello più amato della soap Una Vita. La protagonista assoluta della serie spagnola ne ha fatte davvero di tutti i colori per amore, per vendetta e per denaro. Ha ucciso, ha tradito e ha umiliato chiunque si ponesse tra lei e i suoi obiettivi. Ora è la moglie ... Leggi su direttanews (Di venerdì 26 agosto 2022) Ledi Unaci svelano cheSalmeron sarà al centro della trama. La donna aspettaun figlio? UnaNelle prossime puntate di Unala dark ladySalmeron vivrà un momento molto delicato. Scopriamo insieme che cosa accadrà alla perfida protagonista della soap spagnola, che va in onda tutti i giorni su Canale 5, dopo il consueto appuntamento con Beautiful. Nonostante sia un personaggio perfido,Salmeron rimane quello più amato della soap Una. La protagonista assoluta della serie spagnola ne ha fattedi tutti i colori per amore, per vendetta e per denaro. Ha ucciso, ha tradito e ha umiliato chiunque si ponesse tra lei e i suoi obiettivi. Ora è la moglie ...

