Una Mata Hari russa si era infiltrata nella base Nato di Napoli: lo rivela un’inchiesta giornalistica (Di venerdì 26 agosto 2022) un’inchiesta condotta per dieci mesi da Repubblica con il sito investigativo Bellingcat, il settimanale Der Spiegel e The Insider ha ricostruito “la missione segreta” di “una donna misteriosa, con un’identità tanto complessa quanto falsa, Maria Adela Kuhfeldt Rivera, nata in Perù da padre tedesco”. Si parla della “protagonista della più clamorosa operazione di intelligence realizzata da Mosca nel nostro Paese”. “Una trentenne spigliata che parla sei lingue: ha avviato un’azienda per produrre gioielli, si è inserita nei circoli mondani di Napoli e infine è riuscita a infiltrarsi tra il personale della base Nato e della VI Flotta statunitense, il vertice operativo del potere militare occidentale in Europa – si legge su Repubblica – La traccia principale che la collega ai servizi segreti di Mosca è il passaporto russo ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 agosto 2022)condotta per dieci mesi da Repubblica con il sito investigativo Bellingcat, il settimanale Der Spiegel e The Insider ha ricostruito “la missione segreta” di “una donna misteriosa, con un’identità tanto complessa quanto falsa, Maria Adela Kuhfeldt Rivera, nata in Perù da padre tedesco”. Si parla della “protagonista della più clamorosa operazione di intelligence realizzata da Mosca nel nostro Paese”. “Una trentenne spigliata che parla sei lingue: ha avviato un’azienda per produrre gioielli, si è inserita nei circoli mondani die infine è riuscita a infiltrarsi tra il personale dellae della VI Flotta statunitense, il vertice operativo del potere militare occidentale in Europa – si legge su Repubblica – La traccia principale che la collega ai servizi segreti di Mosca è il passaporto russo ...

