Una Mamma per Amica: Verso La Seconda Stagione Del Revival! (Di venerdì 26 agosto 2022) Una Mamma per Amica: l’autrice della serie ha parlato della possibilità della Seconda Stagione del revival, spiegando che le piacerebbe e raccontando anche quali sarebbero le sue idee… Il revival di Una Mamma per Amica aveva fatto molto piacere al pubblico, che così aveva potuto incontrare a distanza di anni i protagonisti e le loro vicende. Fino a poco tempo fa si credeva fermamente che le storie degli amatissimi personaggi si sarebbero concluse così, ma ora si torna a parlare di una possibile Seconda Stagione del revival. Naturalmente manca molto prima che il progetto si possa concretizzare, dato che si parla soltanto di un’ipotesi, ma si tratta già di un grande passo avanti. Una Mamma per Amica: l’autrice della ... Leggi su uominiedonnenews (Di venerdì 26 agosto 2022) Unaper: l’autrice della serie ha parlato della possibilità delladel revival, spiegando che le piacerebbe e raccontando anche quali sarebbero le sue idee… Il revival di Unaperaveva fatto molto piacere al pubblico, che così aveva potuto incontrare a distanza di anni i protagonisti e le loro vicende. Fino a poco tempo fa si credeva fermamente che le storie degli amatissimi personaggi si sarebbero concluse così, ma ora si torna a parlare di una possibiledel revival. Naturalmente manca molto prima che il progetto si possa concretizzare, dato che si parla soltanto di un’ipotesi, ma si tratta già di un grande passo avanti. Unaper: l’autrice della ...

fanpage : Una madre che aiuta il figlio a nascondersi dietro una colonna di piazza San Marco a Venezia mentre il piccolo fa p… - SimoPillon : Da una parte chi vuole cancellare la famiglia, togliere di mezzo mamma e papà e offrire droga, suicidio di stato e… - disaggiadaa : mia madre che mi fa 'e quindi?? che si fa per Campovolo non vai?' MA IO DICO MA VUOI UNA FIGLIA MORTA A 18 PERCHE… - arybarbarella : RT @Omar77275647: @mirabellone @TrastNoMore @arybarbarella @ilpetulante @CinziaFufy74 Io non mi occupo di omeopatia ma di altro, ma d'altro… - danyandrea1978 : @OneNobody100k @fdragoni Mamma mia di una pochezza assoluta. Davvero citare dati che ti sfanculano e manco capirlo… -