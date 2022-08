Un Posto Al Sole anticipazioni: il terribile destino di Susanna, tutti sotto shock (Di venerdì 26 agosto 2022) Sta per tornare Un Posto Al Sole e si aprirà con scene tragiche. Cosa accadrà alla protagonista vittima della furia di Lello Valsano? Susanna Un Posto Al Sole (Raiplay screenshot)Un Posto Al Sole si é fermato e non va in onda per la consueta pausa estiva, le puntate saranno trasmesse regolarmente a partire dal 29 agosto. Scopriamo insieme qualche anticipazione della soap napoletana, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20:45. Il destino di Susanna Picardi sarà appeso a un filo. Le ultime puntate erano state al cardiopalma perché Viola aveva incontrato per strada Susanna Picardi e le due donne saranno raggiunte dai proiettili sparati in strada da Lello Valsano. Un attentato ... Leggi su direttanews (Di venerdì 26 agosto 2022) Sta per tornare UnAle si aprirà con scene tragiche. Cosa accadrà alla protagonista vittima della furia di Lello Valsano?UnAl(Raiplay screenshot)UnAlsi é fermato e non va in onda per la consueta pausa estiva, le puntate saranno trasmesse regolarmente a partire dal 29 agosto. Scopriamo insieme qualche anticipazione della soap napoletana, che va in ondai giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20:45. IldiPicardi sarà appeso a un filo. Le ultime puntate erano state al cardiopalma perché Viola aveva incontrato per stradaPicardi e le due donne saranno raggiunte dai proiettili sparati in strada da Lello Valsano. Un attentato ...

