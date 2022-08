Un grammo di sale in meno al giorno per ridurre rischio infarto e ictus (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago (Adnkronos Salute)() - In Italia il consumo giornaliero di sale è quasi il doppio rispetto a quello raccomandato dalle linee guida della Società europea di Cardiologia: in media 9,5 grammi al giorno rispetto ai 5 grammi consigliati. “Ma basta anche un solo grammo di sale in meno al giorno, rispetto ai circa 10 grammi consumati in media dagli italiani, per trarre grandi benefici e salvaguardare la salute del cuore". A dirlo è Ciro Indolfi, presidente della Società italiana di Cardiologia (Sic), in occasione dell'apertura del congresso della Società europea di Cardiologia (Esc), in corso a Barcellona fino al 29 agosto, in riferimento ad uno studio condotto in Cina da un gruppo di ricercatori della Queen Mary University of London, pubblicato sul 'Bmj nutrition prevention ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago (Adnkronos Salute)() - In Italia il consumo giornaliero diè quasi il doppio rispetto a quello raccomandato dalle linee guida della Società europea di Cardiologia: in media 9,5 grammi alrispetto ai 5 grammi consigliati. “Ma basta anche un solodiinal, rispetto ai circa 10 grammi consumati in media dagli italiani, per trarre grandi benefici e salvaguardare la salute del cuore". A dirlo è Ciro Indolfi, presidente della Società italiana di Cardiologia (Sic), in occasione dell'apertura del congresso della Società europea di Cardiologia (Esc), in corso a Barcellona fino al 29 agosto, in riferimento ad uno studio condotto in Cina da un gruppo di ricercatori della Queen Mary University of London, pubblicato sul 'Bmj nutrition prevention ...

