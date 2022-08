Un Centro Elezioni e non solo. TikTok ci spiega le sue mosse (Di venerdì 26 agosto 2022) Negli ultimi anni TikTok si è affermata in tutto il mondo per la sua capacità di promuovere creatività e intrattenimento in modo innovativo e spensierato. Ci sono temi, tuttavia, che richiedono di essere affrontati con la massima serietà, per l’impatto che hanno sulla vita delle persone e sulla società. Le Elezioni sono certamente fra questi, e di conseguenza garantire un dibattito pubblico corretto e sicuro per la nostra community è per noi una assoluta priorità. Prima di esplorare i modi in cui cerchiamo di onorare questo impegno, credo sia utile una breve premessa sul “dietro le quinte” di TikTok. Siamo una piattaforma digitale e globale, ma la nostra presenza è al contrario umana e locale: per assicurare agli utenti della nostra community contenuti corretti e sicuri durante le Elezioni lavora un gruppo dedicato, ... Leggi su formiche (Di venerdì 26 agosto 2022) Negli ultimi annisi è affermata in tutto il mondo per la sua capacità di promuovere creatività e intrattenimento in modo innovativo e spensierato. Ci sono temi, tuttavia, che richiedono di essere affrontati con la massima serietà, per l’impatto che hanno sulla vita delle persone e sulla società. Lesono certamente fra questi, e di conseguenza garantire un dibattito pubblico corretto e sicuro per la nostra community è per noi una assoluta priorità. Prima di esplorare i modi in cui cerchiamo di onorare questo impegno, credo sia utile una breve premessa sul “dietro le quinte” di. Siamo una piattaforma digitale e globale, ma la nostra presenza è al contrario umana e locale: per assicurare agli utenti della nostra community contenuti corretti e sicuri durante lelavora un gruppo dedicato, ...

