Ultime Notizie – Meloni: “Pronta a guidare governo ma fa tremare polsi” – Video (Di venerdì 26 agosto 2022) ”Sono Pronta a governare, a guidare un governo che faccia gli interessi degli italiani. Ma so bene che si tratta un impegno da far tremare i polsi”. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, risponde così ad una domanda sull’ipotesi di ricevere il mandato per guidare il governo in caso di vittoria alle elezioni politiche 2022. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 26 agosto 2022) ”Sonoa governare, aunche faccia gli interessi degli italiani. Ma so bene che si tratta un impegno da far”. Giorgia, leader di Fratelli d’Italia, risponde così ad una domanda sull’ipotesi di ricevere il mandato perilin caso di vittoria alle elezioni politiche 2022. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - sole24ore : ?? I #partiti «pensano alla campagna elettorale, che è su altri temi». Di fronte all’«emergenza nazionale» del caro… - Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - DomenicoCrea13 : RT @sole24ore: ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero problemi. M… - tifi2112 : RT @luckystrike2030: Video da vedere e far girare assolutamente Notizie vere dall'Ucraina di Franco Fracassi Ultime indiscrezioni sui labo… -