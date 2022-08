Ultime Notizie – L’industriale Alberto Balocco muore colpito da un fulmine

(Di venerdì 26 agosto 2022) E’, presidente e amministratore delegato dell’omonima industria dolciaria piemontese, uno dei due escursionisti morti questo pomeriggioda unin montagna nella zona dell’Assietta nel comune di Pragelato. Era in compagnia di un amico, deceduto anche lui. I due stavano facendo un’escursione in mountain bike.aveva 56 anni, compiuti appena ieri. La sede principale dell’industriaè a Fossano nel cuneese, dove lavorano circa 500 persone che producono panettoni, biscotti e altri prodotti da forno. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - sole24ore : ?? I #partiti «pensano alla campagna elettorale, che è su altri temi». Di fronte all’«emergenza nazionale» del caro… - SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - Esterno16011878 : @PaPaganini Ultime notizie, il procuratore di Osimhen smentisce categoricamente uno scambio con CR7, inoltre a part… - Miti_Vigliero : Capito? Covid: Sileri, «neanch’io ne parlerei in campagna elettorale» @sole24ore -

Il Sole 24 ORE

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Il 25 settembre si vota in ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Il 25 settembre si vota in ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ... Ucraina, ultime notizie. Borrell, centrale nucleare Zaporizhzhia preoccupante. Kiev: Russia brucia ... Barcellona, sei geloso». I russi prendono di mira i blaugrana per i loro problemi finanziari. E non è la prima volta... Anche il Bayern Monaco era finito nel loro mirino. E' l'ultima frontiera del ...Ma il resto dell’Italia avrà condizioni meteo migliori, o forse no. La terza decade di agosto dovrebbe essere ben diversa, con l’estate in decadenza, e… Leggi ...