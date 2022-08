Ultime Notizie – Gas russo, Medvedev e le ‘condizioni’ per l’Europa (Di venerdì 26 agosto 2022) La Russia è pronta a fornire gas all’Europa nei volumi previsti dai contratti, ma se l’Ue “torce il braccio” a Mosca, rifiutandosi di fornire turbine riparate per il Nord Stream o di lanciare il Nord Stream 2, allora tutto ciò non sarà garantito. Sono le ‘condizioni’ che il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, pone in un’intervista all’emittente Lci. La guerra tra Russia e Ucraina pare lontana dalla conclusione. La rinuncia dell’Ucraina ad entrare nella Nato è una condizione “necessaria”, ma “non sufficiente” per il raggiungimento della pace perché la Russia chiede ulteriori “garanzie di sicurezza, dice. Medvedev si esprime sulla Nato e afferma che il presidente francese, Emmanuel Macron, è stato un “buon medico” a diagnosticare nel 2019 la “morte cerebrale” ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 26 agosto 2022) La Russia è pronta a fornire gas alnei volumi previsti dai contratti, ma se l’Ue “torce il braccio” a Mosca, rifiutandosi di fornire turbine riparate per il Nord Stream o di lanciare il Nord Stream 2, allora tutto ciò non sarà garantito. Sono leche il vice presidente del Consiglio di sicurezza, Dmitry, pone in un’intervista all’emittente Lci. La guerra tra Russia e Ucraina pare lontana dalla conclusione. La rinuncia dell’Ucraina ad entrare nella Nato è una condizione “necessaria”, ma “non sufficiente” per il raggiungimento della pace perché la Russia chiede ulteriori “garanzie di sicurezza, dice.si esprime sulla Nato e afferma che il presidente francese, Emmanuel Macron, è stato un “buon medico” a diagnosticare nel 2019 la “morte cerebrale” ...

