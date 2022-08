Ultime Notizie – Elezioni 25 settembre, Letta: “Forte ingerenza Russia per favorire la destra” (Di venerdì 26 agosto 2022) “C’è una Forte ingerenza della Russia per favorire la destra” alle prossime Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Così Enrico Letta in un’intervista allo spagnolo El Periodico. Immediate le reazioni. “Enrico Letta, che si proclama paladino della responsabilità, non perde occasione per spargere veleno sul centrodestra e per demonizzare gli avversari politici – dice Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della Commissione esteri a Palazzo Madama – Ma sulla base di quale principio, si arroga anche il diritto di screditare l’immagine dell’Italia all’estero? L’intervista concessa al giornale spagnolo El Periodico è di una gravità assoluta e va denunciata con forza. Se Letta ha degli ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 26 agosto 2022) “C’è unadellaperla” alle prossimepolitiche del 252022. Così Enricoin un’intervista allo spagnolo El Periodico. Immediate le reazioni. “Enrico, che si proclama paladino della responsabilità, non perde occasione per spargere veleno sul centroe per demonizzare gli avversari politici – dice Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della Commissione esteri a Palazzo Madama – Ma sulla base di quale principio, si arroga anche il diritto di screditare l’immagine dell’Italia all’estero? L’intervista concessa al giornale spagnolo El Periodico è di una gravità assoluta e va denunciata con forza. Seha degli ...

