Ultime Notizie – Elezioni 2022 | Meloni | “Io a Palazzo Chigi? Dipende da italiani”

"Sono pronta a governare, a guidare un governo che faccia gli interessi degli italiani. Ma so bene che si tratta un impegno da far tremare i polsi". Lo ha detto Giorgia Meloni stasera in Puglia. "E' un impegno che non prendo a cuor leggero. La notte non dormo, se penso alle bollette… Se pensavo a una stagione per governare, beh, difficile pensarne a una peggiore…". "Sono pronta a governare, ma si deve trattare di un governo serio, coraggioso, senza secondo fini. Spero di farlo, se poi lo farò, non Dipende da me ma dagli italiani. Perciò dico: 'andate a votare il 25 settembre'. Non vi girate dall'altra parte". "Se dovesse vincere il centrodestra e ci fosse l'affermazione di Fratelli d'Italia, non ho ragione di credere che Mattarella possa assumere una scelta diversa" da quella di indicarmi come premier.

