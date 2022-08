Ultime Notizie – Elezioni 2022 | Meloni | “Di Maio scredita l’Italia | indegno ministro degli Esteri”

(Di venerdì 26 agosto 2022) “IlLuigi Di, lo stesso delle interminabili gaffe internazionali a scapito del, oggi racconta alla stampa che con un governo di centrodestra ci sarà una ‘vera e propria guerra economica'”. Lo scrive su Facebook la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia. “Credo che unpagato dai cittadini perre e rendere debole la propria Nazione agli occhiStati, soprattutto in una fase delicata come questa, sia semplicemente– afferma– Il tutto solo per attaccare e diffondere menzogne contro i suoi avversari politici. Il 25 settembre col vostro voto potremo mandare una buona volta a casa la sinistra di Letta, ...

sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - sole24ore : ?? I #partiti «pensano alla campagna elettorale, che è su altri temi». Di fronte all’«emergenza nazionale» del caro… - SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - 1956lia : Ucraina, ultime notizie. Borrell, centrale nucleare Zaporizhzhia preoccupante. Kiev: Russia brucia gas al confine f… - corgiallorosso : #Dybala: “Domani a Torino emozioni forti, darò il meglio per i tifosi della #Roma” -

Il Sole 24 ORE

Juventus - Roma: lesulle formazioni In conferenza stampa Allegri ha detto che spera di poter portare Milik in panchina, pronto a dare il cambio a Vlahovic a partita in corso. L'ex ...Alledue riunioni, la Fed ha alzato i tassi d'interesse di 75 punti base, portandoli al 2,25 - 2,50%, il passo piu' rapido dall'inizio degli anni '90, pur di contrastare un'inflazione salita ... Ucraina, ultime notizie. Energia, in Gran Bretagna crescita bollette fino a +80%. Kiev: Russia ... Un altro motivo, per i cittadini dell’Alto Jonio Cosentino che confina con la Basilicata, per rimpiangere la mancata annessione ad una Regione come la Basilicata che, pur partendo dalle ultime ...Partiranno dall'ultima fila, ma intanto occupano la prima e seconda posizione del 2° turno libero di Spa. Max Verstappen con la Red Bull-Honda ha comunque confermato la bontà ...