Ultime Notizie – Elezioni 2022, Di Maio: “Rischio guerra economica a causa della destra” (Di venerdì 26 agosto 2022) “Sono reduce da un viaggio a Kiev, dove c’è un popolo che sta combattendo per difendere la propria libertà contro un’autocrazia. La situazione internazionale sta colpendo gravemente l’economia del nostro Paese e questa situazione può peggiorare per effetto delle proposte economiche del trio sfascia-conti Berlusconi Meloni e Salvini, una coalizione che può portare l’Italia in una vera e propria guerra economica“. Lo dice il leader di Impegno Civico Luigi Di Maio, presentando il programma elettorale, in vista delle Elezioni politiche del 25 settembre 2022, nel corso di una conferenza stampa alla Camera. I leader della destra “rischiano di isolare l’Italia e di farci perdere i soldi del Pnrr che ci servono per superare la crisi”, attacca Di Maio. ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 26 agosto 2022) “Sono reduce da un viaggio a Kiev, dove c’è un popolo che sta combattendo per difendere la propria libertà contro un’autocrazia. La situazione internazionale sta colpendo gravemente l’economia del nostro Paese e questa situazione può peggiorare per effetto delle proposte economiche del trio sfascia-conti Berlusconi Meloni e Salvini, una coalizione che può portare l’Italia in una vera e propria“. Lo dice il leader di Impegno Civico Luigi Di, presentando il programma elettorale, in vista dellepolitiche del 25 settembre, nel corso di una conferenza stampa alla Camera. I leader“rischiano di isolare l’Italia e di farci perdere i soldi del Pnrr che ci servono per superare la crisi”, attacca Di. ...

sole24ore : ?? I #partiti «pensano alla campagna elettorale, che è su altri temi». Di fronte all’«emergenza nazionale» del caro… - SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - Sgommo : Ferrari ultime notizie Formula 1: Penalità per Leclerc a Spa - Miti_Vigliero : Ricciardi: Covid evitato da partiti per non essere penalizzati @sole24ore -