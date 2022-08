Ultime Notizie – Efe Bal: “Adinolfi ha ragione su giovani, ma siamo a punto di non ritorno” (Di venerdì 26 agosto 2022) “Sul fatto che la pornografia online possa condizionare i giovanissimi nel loro processo di crescita e maturità sessuale, Mario Adinolfi ha ragione. Io con il porno ci lavoro e ne traggo almeno tremila euro di guadagno ogni mese, ma credo comunque che dovrebbe essere sottoposto a un limite. Su tutti i social come Facebook e Tik Tok, ad esempio, è pieno di immagini esplicite. E i ragazzi, soprattutto i più giovani che passano tanto tempo sui social, rischiano di crescere con una mentalità condizionata. E’ una educazione distorta quella che ricevono”. A parlare, all’Adnkronos, è Efe Bal, showgirl transgender, turca di nascita, italiana d’adozione da oltre 20 anni, commentando il botta e risposta tra il leader di Alternativa per l’Italia e la star del porno, Rocco Siffredi, seguito alle polemiche sull’opportunità di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 26 agosto 2022) “Sul fatto che la pornografia online possa condizionare issimi nel loro processo di crescita e maturità sessuale, Marioha. Io con il porno ci lavoro e ne traggo almeno tremila euro di guadagno ogni mese, ma credo comunque che dovrebbe essere sottoposto a un limite. Su tutti i social come Facebook e Tik Tok, ad esempio, è pieno di immagini esplicite. E i ragazzi, soprattutto i piùche passano tanto tempo sui social, rischiano di crescere con una mentalità condizionata. E’ una educazione distorta quella che ricevono”. A parlare, all’Adnkronos, è Efe Bal, showgirl transgender, turca di nascita, italiana d’adozione da oltre 20 anni, commentando il botta e risposta tra il leader di Alternativa per l’Italia e la star del porno, Rocco Siffredi, seguito alle polemiche sull’opportunità di ...

