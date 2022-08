Ultime Notizie – Covid oggi Italia, 21.998 contagi e 99 morti: bollettino 26 agosto (Di venerdì 26 agosto 2022) Sono 21.998 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 26 agosto 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 99 morti. Nelle Ultime 24 ore sono stati processati 148.412 i tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 14,8%. I DATI DALLE REGIONI LAZIO – Sono 1.576 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 26 agosto 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 8 morti. Nelle Ultime 24 ore sono stati processati 12.380 tamponi, tra ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 26 agosto 2022) Sono 21.998 i nuovida Coronavirus in, 262022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 99. Nelle24 ore sono stati processati 148.412 i tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 14,8%. I DATI DALLE REGIONI LAZIO – Sono 1.576 i nuovida Coronavirus, 262022 nel Lazio, secondo i datidell’ultimodella Regione. Da ieri sono stati registrati 8. Nelle24 ore sono stati processati 12.380 tamponi, tra ...

sole24ore : ?? I #partiti «pensano alla campagna elettorale, che è su altri temi». Di fronte all’«emergenza nazionale» del caro… - SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - Sgommo : Ferrari ultime notizie Formula 1: Penalità per Leclerc a Spa - Miti_Vigliero : Ricciardi: Covid evitato da partiti per non essere penalizzati @sole24ore -