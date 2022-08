Ultime Notizie – Covid | nuove varianti ‘sandwich’ Delta-Omicron

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 26 agosto 2022) In Sudafricasandwich’. Una di queste viene ora “ufficialmente descritta come un ricombinantee chiamata ‘Xay’. Al momento, siamo allertati non preoccupati, ma abbiamo aumentato la sorveglianza genomica”. A spiegarlo via Twitter è Tulio de Oliveira, super esperto a capo del Center for Epidemic Response and Innovation (Ceri) della Stellenbosch University, in prima linea nella sorveglianza di Sars-CoV-2 sul fronte africano e primo con il suo team a identificare in passato leBeta e. Oggi dedica alcuni post ai ‘ricombinanti’: chimere, mix di diverse, in questo caso due che combinano. E spiega di aver lavorato con il ...