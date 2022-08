Ultime Notizie – Berlusconi contro l’arbitro: “Si chiama Di Bello? Meglio Di Brutto…” (Di venerdì 26 agosto 2022) “Come si chiama l’arbitro? Di Bello? Dovrebbe chiamarsi Di Brutto…”. Silvio Berlusconi contro l’arbitro Di Bello, bocciato per la prestazione nel match perso 2-1 in casa dal Monza contro l’Udinese nella terza giornata della Serie A. “E’ stata una partita un po’ sfortunata per il Monza ma gli altri erano in 12, perché c’era anche l’arbitro con loro. Un arbitraggio davvero scandaloso”, dice il patron della società lombarda. “Mancavamo di 5 titolari e si è sentita la mancanza di 5 titolari. Il futuro di Stroppa? E’ qui con noi, speriamo che la squadra si riprenda”, dice rispondendo ad una domanda sulla posizione del tecnico Stroppa. “Certo è una cosa molto molto negativa iniziare il campionato di Serie ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 26 agosto 2022) “Come si? Di? Dovrebbersi Di”. SilvioDi, bocciato per la prestazione nel match perso 2-1 in casa dal Monzal’Udinese nella terza giornata della Serie A. “E’ stata una partita un po’ sfortunata per il Monza ma gli altri erano in 12, perché c’era anchecon loro. Un arbitraggio davvero scandaloso”, dice il patron della società lombarda. “Mancavamo di 5 titolari e si è sentita la mancanza di 5 titolari. Il futuro di Stroppa? E’ qui con noi, speriamo che la squadra si riprenda”, dice rispondendo ad una domanda sulla posizione del tecnico Stroppa. “Certo è una cosa molto molto negativa iniziare il campionato di Serie ...

sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - sole24ore : ?? I #partiti «pensano alla campagna elettorale, che è su altri temi». Di fronte all’«emergenza nazionale» del caro… - Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - rosydesimone1 : RT @luckystrike2030: Video da vedere e far girare assolutamente Notizie vere dall'Ucraina di Franco Fracassi Ultime indiscrezioni sui labo… - Marisab79879802 : RT @luckystrike2030: Video da vedere e far girare assolutamente Notizie vere dall'Ucraina di Franco Fracassi Ultime indiscrezioni sui labo… -