UFFICIALE – Nuovo rinforzo a centrocampo per la Fiorentina | il comunicato

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 26 agosto 2022) Ladi Vincenzo Italiano ieri sera ha finalmente staccato il pass per la fase a gironi della prossima UEFA Conference League, competizione che lo scorso anno si presentava come la Carneade delle coppe europee ma che all’Italia ha già dato grandi soddisfazioni come testimoniato dalla vittoria dello scorso anno della Roma di Mourinho. Dopo aver vinto sugli olandesi del Twente, oggi i viola hanno ufficializzato un colpo per festeggiare il passaggio del turno. Benvenuto, Antonin Barak #ForzaViola ##ACFpic.twitter.com/7fe31aiG28— ACF(@acf) August 26, 2022 Il nome che da molto tempo girava a Firenze era quello di Antonin Barak, il talentuoso centrocampista ceco finalmente può dunque considerarsi a tutti gli effetti un giocatore viola. Annuncio ...