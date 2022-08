Ucraina, ultime notizie. Borrell, centrale nucleare Zaporizhzhia preoccupante. Kiev: Russia brucia gas al confine finlandese (Di venerdì 26 agosto 2022) Proseguono senza sosta gli attacchi russi in Ucraina. Missili e bombe sono cadute sulla regione di Kharkiv e su quella del Donetsk uccidendo quattro civili e ferendone nove, secondo gli amministratori locali. Ma per gli 007 di Londra l’offensiva militare russa in Ucraina è in una fase di stallo a causa della scarsa performance dei generali sul campo e della forte resistenza degli ucraini Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 26 agosto 2022) Proseguono senza sosta gli attacchi russi in. Missili e bombe sono cadute sulla regione di Kharkiv e su quella del Donetsk uccidendo quattro civili e ferendone nove, secondo gli amministratori locali. Ma per gli 007 di Londra l’offensiva militare russa inè in una fase di stallo a causa della scarsa performance dei generali sul campo e della forte resistenza degli ucraini

