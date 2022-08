Ucraina, timori per la centrale di Zaporizhzhia. Kiev attacca il Papa (Di venerdì 26 agosto 2022) - Nell'area da tempo si susseguono bombardamenti. Ieri per la prima volta l'impianto è stato staccato dalla rete elettrica. Gli ucraini convocano il nunzio apostolico per le frasi pronunciate dal ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 26 agosto 2022) - Nell'area da tempo si susseguono bombardamenti. Ieri per la prima volta l'impianto è stato staccato dalla rete elettrica. Gli ucraini convocano il nunzio apostolico per le frasi pronunciate dal ...

