Ucraina, l'Aiea annuncia: 'A Zaporizhzhia la prossima settimana, Russia permettendo' (Di venerdì 26 agosto 2022) "La prossima settimana è prevista la visita della missione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) e ora si stanno decidendo tutte le rotte logistiche per consentire alla delegazione ... Leggi su globalist (Di venerdì 26 agosto 2022) "Laè prevista la visita della missione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica () e ora si stanno decidendo tutte le rotte logistiche per consentire alla delegazione ...

