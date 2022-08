Ucraina, la centrale di Zaporizhzhia scollegata dalla rete elettrica: scatta l'allarme (Di venerdì 26 agosto 2022) La centrale nucleare di Zaporizhzhia è sempre più esposta alla guerra, con il rischio di un disastro di proporzioni inimmaginabili. A Zaporizhzhia è partito un segnale di allarme quando l'impianto si ... Leggi su globalist (Di venerdì 26 agosto 2022) Lanucleare diè sempre più esposta alla guerra, con il rischio di un disastro di proporzioni inimmaginabili. Aè partito un segnale diquando l'impianto si ...

RaiNews : La Russia ha scollegato la centrale nucleare di Zaporizhzhia dalla rete elettrica nazionale ucraina.Lo annuncia l'a… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Cresce l'allarme per Zaporizhzhia. I russi scollegano temporaneamente la centrale nucleare #ANSA - Agenzia_Ansa : Un incendio boschivo è scoppiato nell'area della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Ucraina e Russia si accusano a… - fuori__luogo : RT @nelloscavo: Messaggio macabro di #Mosca sulla centrale di #Zaporizhzhia In ostaggio #Russia e prigionieri delle proprie responsabilità.… - alfonso_unial : La presidente della Banca Centrale Russa dice il contrario, che stanno in grande difficoltà. Le fortune militari, a… -